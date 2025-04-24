ФСБ задержала жителя Нижегородской области за съемку стратегических объектов
Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов в регионе для подготовки теракта. Об этом сообщило областное управление ФСБ.
По данным ведомства, задержанный действовал по заданию иностранных спецслужб.
«Злоумышленник... из корыстных побуждений проводил видео- и фотосъемку стратегических объектов, расположенных на территории региона для совершения террористического акта», - указали в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Фигурант заключен под стражу.
Ранее в Нижегородской области ФСБ ликвидировала двух выходцев из Средней Азии, планировавших теракт на нефтехимическом предприятии, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru