ФСБ задержала жителя Нижегородской области за съемку стратегических объектов

Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов в регионе для подготовки теракта. Об этом сообщило областное управление ФСБ.

По данным ведомства, задержанный действовал по заданию иностранных спецслужб.

«Злоумышленник... из корыстных побуждений проводил видео- и фотосъемку стратегических объектов, расположенных на территории региона для совершения террористического акта», - указали в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Нижегородской области ФСБ ликвидировала двух выходцев из Средней Азии, планировавших теракт на нефтехимическом предприятии, напоминает RT.

