Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию основным стратегическим партнером республики. Об этом он заявил на Ассамблее народа Казахстана, передает пресс-служба политика.

«Россия - главный стратегический партнёр и надежный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни... Кыргызы, живущие в горах Алатау, — наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев», - подчеркнул президент.

Токаев также назвал туркменов родственным народом и заявил об «искренних чувствах» к Азербайджану. Политик заключил, что Казахстан поддерживает братские отношения со всеми соседними странами.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении, напоминает RT.

