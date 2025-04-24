Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию основным стратегическим партнером республики. Об этом он заявил на Ассамблее народа Казахстана, передает пресс-служба политика.
«Россия - главный стратегический партнёр и надежный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни... Кыргызы, живущие в горах Алатау, — наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев», - подчеркнул президент.
Токаев также назвал туркменов родственным народом и заявил об «искренних чувствах» к Азербайджану. Политик заключил, что Казахстан поддерживает братские отношения со всеми соседними странами.
Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru