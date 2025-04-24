Сервисы аренды самокатов в 2025 году выписали почти 27 тысяч штрафов

Сервисы аренды самокатов «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» с начала сезона проката выписали почти 27 тысяч штрафов, а также заблокировали 190 тысяч пользователей. Об этом говорится в совместном сообщении организаций.

Уточняется, что всего было выписано 26 640 штрафов.

«Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компаниях объясняют это ростом спроса на шеринговые СИМ, повышением точности отслеживания нарушений, а также усилением сотрудничества с городами в части отслеживания поездок», - указано в заявлении.

В первую очередь, пользователей блокируют за передачу управления электросамокатами детям или подросткам, на это приходится почти треть от общего числа ограничений.

Нарушения выявляют благодаря обращениям в поддержку с фото и видео, собственным техническим решениям (данным сотовых операторов, банковским сервисам, интеграции с Mos ID), скаутам и консультантам по безопасности на улицах городов.

Между тем юрист Артем Шульман предупредил, что кикшеринговые сервисы начали выставлять пользователям огромные штрафы за нарушения, пишет 360.ru.

