Сервисы аренды самокатов в 2025 году выписали почти 27 тысяч штрафов
Сервисы аренды самокатов «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» с начала сезона проката выписали почти 27 тысяч штрафов, а также заблокировали 190 тысяч пользователей. Об этом говорится в совместном сообщении организаций.
Уточняется, что всего было выписано 26 640 штрафов.
«Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компаниях объясняют это ростом спроса на шеринговые СИМ, повышением точности отслеживания нарушений, а также усилением сотрудничества с городами в части отслеживания поездок», - указано в заявлении.
В первую очередь, пользователей блокируют за передачу управления электросамокатами детям или подросткам, на это приходится почти треть от общего числа ограничений.
Нарушения выявляют благодаря обращениям в поддержку с фото и видео, собственным техническим решениям (данным сотовых операторов, банковским сервисам, интеграции с Mos ID), скаутам и консультантам по безопасности на улицах городов.
Между тем юрист Артем Шульман предупредил, что кикшеринговые сервисы начали выставлять пользователям огромные штрафы за нарушения, пишет 360.ru.
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