Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Бразилии
24 апреля 202511:09
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поучаствует в совещании глав МИД государств БРИКС. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
«Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав министерств иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро», - сообщила дипломат на брифинге.
Захарова уточнила, что встреча пройдет 28-29 апреля.
Ранее Сергей Лавров совершил официальный визит в Узбекистан, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru