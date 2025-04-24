Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поучаствует в совещании глав МИД государств БРИКС. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав министерств иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро», - сообщила дипломат на брифинге.

Захарова уточнила, что встреча пройдет 28-29 апреля.

Ранее Сергей Лавров совершил официальный визит в Узбекистан, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БразилияБриксСергей ЛавровМария Захарова

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