Главного редактора Sports.ru оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Мировой суд в Москве признал главного редактора спортивного сайта Sports.ru Владислава Воронина виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений с использованием СМИ и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС.

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Поводом для разбирательства стал материал о футбольной команде из Великобритании «Стоунволл». Этот коллектив считается первым спортивным ЛГБТ-клубом (движение признано в России экстремистским и запрещено).

Публикацию разместил пользователь портала, не связанный с редакцией. Тем не менее, суд посчитал Воронина ответственным за выход всех материалов на сайте. Он признал вину. На данный момент статья удалена.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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