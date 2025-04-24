Главного редактора Sports.ru оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Поводом для разбирательства стал материал о футбольной команде из Великобритании «Стоунволл». Этот коллектив считается первым спортивным ЛГБТ-клубом (движение признано в России экстремистским и запрещено).

Публикацию разместил пользователь портала, не связанный с редакцией. Тем не менее, суд посчитал Воронина ответственным за выход всех материалов на сайте. Он признал вину. На данный момент статья удалена.

Ранее в России завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ против компании Apple, напоминает НСН.

