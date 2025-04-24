Данила Козловский вернется на российскую сцену после перерыва

Актер Данила Козловский после перерыва вернется на российскую сцену. В июне он сыграет моноспектакль FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве, сообщает сайт учреждения.

Актера Данилу Козловского застали в компании иноагента Андрея Макаревича

Отсутствие спектаклей с участием актера в России связывают с конфликтом, который произошел между ним и руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Чиновник обвинял Козловского в экстремизме и дискредитации армии.

Ранее Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МоскваТеатрСпектакльАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры