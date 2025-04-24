Данила Козловский вернется на российскую сцену после перерыва

Отсутствие спектаклей с участием актера в России связывают с конфликтом, который произошел между ним и руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Чиновник обвинял Козловского в экстремизме и дискредитации армии.

Ранее Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

