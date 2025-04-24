Данила Козловский вернется на российскую сцену после перерыва
Актер Данила Козловский после перерыва вернется на российскую сцену. В июне он сыграет моноспектакль FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве, сообщает сайт учреждения.
Отсутствие спектаклей с участием актера в России связывают с конфликтом, который произошел между ним и руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Чиновник обвинял Козловского в экстремизме и дискредитации армии.
Ранее Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru