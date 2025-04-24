В России численность многодетных семей за два года выросла в 1,2 раза
24 апреля 202510:59
Численность многодетных семей в России за последние два года выросла в 1,2 раза. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи».
«За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза», - отметила зампред правительства.
В 2024-м рост рождений третьих и последующих детей составлял 1,1% год к году.
Между тем в Крыму число многодетных семей выросло в два раза с 2014 года, сейчас в регионе зарегистрировано около 35 тысяч таких семей, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru