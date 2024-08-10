Константинов: Наступление на Крым закончится для ВСУ проигрышем

Попытка атаковать Крым завершится для ВСУ большими потерями и проигрышем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

По его словам, руководство республики отслеживает ситуацию, принимая необходимые меры для ответа на любой вызов. Константинов подчеркнул, что ВСУ будет сложно справиться с открытыми со всех сторон территориями Крыма, так как это полуостров.