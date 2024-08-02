Развожаев: в Севастополе сбили несколько воздушных целей
2 августа 202402:30
В Севастополе сбито несколько воздушных целей, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Развожаев ранее предупредил о баллистической угрозе в Севастополе. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Кроме того, обломки упали в районе улицы Острякова, в районе улицы Симонка и Учкуевки.
Ранее в Севастополе сбили украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru