Развожаев: в Севастополе сбили несколько воздушных целей

В Севастополе сбито несколько воздушных целей, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев: После новой атаки на Севастополь пострадали три человека

По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Развожаев ранее предупредил о баллистической угрозе в Севастополе. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Кроме того, обломки упали в районе улицы Острякова, в районе улицы Симонка и Учкуевки.

Ранее в Севастополе сбили украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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