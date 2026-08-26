Президент как институт: Что означает победа новой партии «Адилет» на выборах в Казахстане
Итоги выборов в Казахстане характерны для стран Центральной Азии, заявил НСН Максим Вилисов.
Победа партии «Адилет» на выборах в Казахстане отражает характерную для региона тенденцию к консолидации политической системы вокруг института президентской власти, однако мощный перевес голосов в сторону правящей партии не говорит о том, что в руках главы государства сосредоточена абсолютная и единоличная власть, заявил НСН научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов.
Казахстанская партия «Адилет», которая была создана в июне этого года и объединилась с правящей партией «Аманат» президента Касым-Жомарта Токаева, победила на выборах однопалатного парламента (Курултая). Как сообщили в Центральной избирательной комиссии страны, она набрала более 71% голосов, партия «Ауыл» получила более 6%, а еще три партии едва преодолели 5%-й барьер. Явка на голосовании превысила 74%. Вилисов подчеркнул, что для стран Центральной Азии характерна консолидация власти вокруг единого центра.
«В ряде постсоветских странах, особенно в Центральной Азии, наблюдаются процессы консолидации власти вокруг единого властного центра. Это обусловлено действием разных факторов, в том числе культурно-исторических, которые действуют, обеспечивая преемственность и воспроизводство определенной политической культуры. Эта культура исторически ориентирована на консенсус — консенсусную политику, консенсусное принятие решений. В таких условиях формируется моноцентричная система власти, с одним центром, который, как правило, ассоциируется с президентом и его ближайшим окружением, и вся остальная политическая система вокруг него выстраивается. Соответственно парламент и законодательная власть находятся в русле этой же тенденции. Формируется одна мощная политическая партия, и она консолидирует вот этот общественный консенсус, по сути, выражая доминирующую повестку и ожидания граждан. Остальные партии, по сути, в такой системе маргинализируются и выполняют вспомогательную функцию. Не сказать, что чисто декоративную, потому что они могут иметь собственные ресурсы поддержки и ориентироваться на определенную часть общества и проблемной повестки. Но эта конфигурация все равно их заставляет действовать только лишь в режиме консолидации с правящей партией», — объяснил собеседник НСН.
Однако такое распределение сил не означает, что партия президента и сам Токаев имеют единоличную власть в стране, подчеркнул он.
«Власть моноцентрична, но не единолична. То есть все участники политических процессов одинаково понимают, что центром власти является, условно говоря, не президент, как личность, а президент, как институт. И нет внутренних оппонентов, которые готовы в политическом плане бросить ему вызов, в том числе путем выдвижения своей кандидатуры в качестве президента или путем саботажа решений, которые принимает местная власть. Для Казахстана конкретно это означает, что политическая элита или политический класс страны окончательно признал результаты трансфера власти. И та политическая группа, которая сейчас ассоциируется с Токаевым, воспринимается как полновластный и полноправный ключевой политический субъект. Это не означает, что Токаев единолично правит, абсолютно нет. Хотя дальше тенденции персоналистского правления могут возникать», — высказался Вилисов.
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