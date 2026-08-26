Однако такое распределение сил не означает, что партия президента и сам Токаев имеют единоличную власть в стране, подчеркнул он.

«Власть моноцентрична, но не единолична. То есть все участники политических процессов одинаково понимают, что центром власти является, условно говоря, не президент, как личность, а президент, как институт. И нет внутренних оппонентов, которые готовы в политическом плане бросить ему вызов, в том числе путем выдвижения своей кандидатуры в качестве президента или путем саботажа решений, которые принимает местная власть. Для Казахстана конкретно это означает, что политическая элита или политический класс страны окончательно признал результаты трансфера власти. И та политическая группа, которая сейчас ассоциируется с Токаевым, воспринимается как полновластный и полноправный ключевой политический субъект. Это не означает, что Токаев единолично правит, абсолютно нет. Хотя дальше тенденции персоналистского правления могут возникать», — высказался Вилисов.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН оценил текущие отношения России с Казахстаном и их перспективы на ближайшее будущее.

