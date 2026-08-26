В школьный учебник истории включат термин «дух Анкориджа»
Раздел школьного учебника истории о встрече президентов России и США в Анкоридже будет обновлен при переиздании. В него включат так называемый «дух Анкориджа», сообщил «Коммерсанту» научный директор РВИО Михаил Мягков.
По словам Мягкова, в новых изданиях учебника будут отражаться все последние события, влияющие на исторический процесс и международную политику.
Он отметил, что для включения событий в учебник необходим определенный период, чтобы оценить их влияние. Однако саммит лидеров двух стран в Анкоридже уже признан значимым этапом, поэтому его отразят в пособии при переиздании учебного пособия.
Отмечается, что «Дух Анкориджа» — термин, возникший после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Он подразумевает договоренности и взаимные понимания по завершению украинского конфликта, не закрепленные в официальных документах.
Между тем в России может появиться парфюм «Дух Анкориджа» и уже подана заявка на регистрацию товарного знака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер актер Тим Карри, сыгравший Пеннивайза и доктора Фрэнк-н-Фёртера
- В школьный учебник истории включат термин «дух Анкориджа»
- Крупнейший торговый центр Донецка атакован ракетами ВСУ
- «Связь утрачена»: Граждане России оказались в зоне паводка в Непале
- Венгрия впервые официально назвала Россию угрозой
- Названо условие, при котором Lada Azimut «раздавит конкурентов»
- Ждем китайцев? Куда собираются уходить селлеры с маркетплейсов
- СМИ: «Газпром Арена» допустила проведение концерта Канье Уэста с переносом дат
- «Кототиндера» пока нет: Как в России научились пристраивать кошек из приюта
- Суд восстановил кандидата от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму