В школьный учебник истории включат термин «дух Анкориджа»

Раздел школьного учебника истории о встрече президентов России и США в Анкоридже будет обновлен при переиздании. В него включат так называемый «дух Анкориджа», сообщил «Коммерсанту» научный директор РВИО Михаил Мягков.

По словам Мягкова, в новых изданиях учебника будут отражаться все последние события, влияющие на исторический процесс и международную политику.

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Он отметил, что для включения событий в учебник необходим определенный период, чтобы оценить их влияние. Однако саммит лидеров двух стран в Анкоридже уже признан значимым этапом, поэтому его отразят в пособии при переиздании учебного пособия.

Отмечается, что «Дух Анкориджа» — термин, возникший после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Он подразумевает договоренности и взаимные понимания по завершению украинского конфликта, не закрепленные в официальных документах.

Между тем в России может появиться парфюм «Дух Анкориджа» и уже подана заявка на регистрацию товарного знака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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