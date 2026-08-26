В школьный учебник истории включат термин «дух Анкориджа»

Он отметил, что для включения событий в учебник необходим определенный период, чтобы оценить их влияние. Однако саммит лидеров двух стран в Анкоридже уже признан значимым этапом, поэтому его отразят в пособии при переиздании учебного пособия.

Отмечается, что «Дух Анкориджа» — термин, возникший после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Он подразумевает договоренности и взаимные понимания по завершению украинского конфликта, не закрепленные в официальных документах.

Между тем в России может появиться парфюм «Дух Анкориджа» и уже подана заявка на регистрацию товарного знака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

