Умер актер Тим Карри, сыгравший Пеннивайза и доктора Фрэнк-н-Фёртера

Английский и американский актер кино и телевидения Тим Карри скончался в возрасте 80 лет. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, звезда культовых фильмов умер поздно вечером во вторник, 25 августа, у себя дома в Лос-Анджелесе, пишет RT.

В последние годы артист боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году он перенес тяжелый инсульт, после которого передвигался на инвалидной коляске и практически перестал сниматься в кино.