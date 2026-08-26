Умер актер Тим Карри, сыгравший Пеннивайза и доктора Фрэнк-н-Фёртера
Английский и американский актер кино и телевидения Тим Карри скончался в возрасте 80 лет. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, звезда культовых фильмов умер поздно вечером во вторник, 25 августа, у себя дома в Лос-Анджелесе, пишет RT.
В последние годы артист боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году он перенес тяжелый инсульт, после которого передвигался на инвалидной коляске и практически перестал сниматься в кино.
Карри подарил зрителям множество запоминающихся образов, которые навсегда вошли в историю мирового кинематографа. Мировую славу ему принесла роль эксцентричного доктора Фрэнк-н-Фёртера в культовом «Шоу ужасов Рокки Хоррора» 1975 года.
Российская аудитория запомнила актера по образу зловещего клоуна Пеннивайза в телевизионной экранизации «Оно» 1990 года. Еще одним ярким персонажем стал подозрительный консьерж мистер Гектор в популярной комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года.
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