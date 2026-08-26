Минобороны сообщило об уничтожении 51 дрона ВСУ за день
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ.
Дежурные расчеты ПВО отражали атаки в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Воздушные цели были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым.
Помимо сухопутных территорий, перехваты украинских БПЛА также фиксировались над акваторией Черного моря.
Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Лисичанск — Стаханов» в Луганской народной республике. Сообщается, что девять человек погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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