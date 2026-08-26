Минобороны сообщило об уничтожении 51 дрона ВСУ за день

Дежурные расчеты ПВО отражали атаки в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Воздушные цели были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым.

Помимо сухопутных территорий, перехваты украинских БПЛА также фиксировались над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Лисичанск — Стаханов» в Луганской народной республике. Сообщается, что девять человек погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

