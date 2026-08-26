Эксперт назвал основные причины отказов в кредитах
Российские кредитные организации значительно ужесточили подход к оценке потенциальных заёмщиков и стали внимательнее анализировать финансовые риски. Руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в маркетплейсе Сравни Игорь Корчагин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о наиболее распространенных причинах, по которым банки отклоняют заявки на получение займов.
По словам эксперта, финансовые институты изучают полный профиль клиента, а не отдельные его характеристики. Отрицательное решение может последовать при наличии проблемной кредитной истории, непогашенных обязательств в микрофинансовых организациях, чрезмерного количества действующих договоров или банковских карт.
Также банки настороженно относятся к заемщикам с неподтверждёнными доходами, небольшим трудовым стажем, отсутствием предыдущего опыта кредитования или прошедшим процедуру банкротства.
Для улучшения ситуации специалист рекомендует предварительно изучить собственную кредитную историю на предмет технических ошибок или устаревшей информации. Особое внимание следует уделить расчету платежной нагрузки, учитывая не только ежемесячные взносы по действующим договорам, но и задолженность по картам, а также потенциальные обязательства созаемщиков.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН ранее предупредил о подорожании кредитов на фоне цифрового рубля.
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