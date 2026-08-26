Эксперт назвал основные причины отказов в кредитах

Российские кредитные организации значительно ужесточили подход к оценке потенциальных заёмщиков и стали внимательнее анализировать финансовые риски. Руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в маркетплейсе Сравни Игорь Корчагин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о наиболее распространенных причинах, по которым банки отклоняют заявки на получение займов.

По словам эксперта, финансовые институты изучают полный профиль клиента, а не отдельные его характеристики. Отрицательное решение может последовать при наличии проблемной кредитной истории, непогашенных обязательств в микрофинансовых организациях, чрезмерного количества действующих договоров или банковских карт.