«Связь утрачена»: Граждане России оказались в зоне паводка в Непале

В дипмиссии также отметили, что в пострадавшем районе находилась ещё одна группа из восьми российских граждан - они благополучно перебрались в другой населённый пункт.

«По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебои со связью затрудняют их проведение», - говорится в сообщении.

Мощное наводнение произошло в районе Расува в Непале 26 августа. По данным местных властей, число погибших достигло 95 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

