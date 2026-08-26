«Связь утрачена»: Граждане России оказались в зоне паводка в Непале

Связь утрачена как минимум с четырьмя гражданами России, которые находились в зоне паводка в Непале. Об этом со ссылкой на посольство РФ в южно-азиатской стране сообщает RT.

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В дипмиссии также отметили, что в пострадавшем районе находилась ещё одна группа из восьми российских граждан - они благополучно перебрались в другой населённый пункт.

«По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебои со связью затрудняют их проведение», - говорится в сообщении.

Мощное наводнение произошло в районе Расува в Непале 26 августа. По данным местных властей, число погибших достигло 95 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr
ТЕГИ:ПроисшествияРоссийское ПосольствоРоссиянеНаводнениеНепал

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