Злоумышленники научились находить жертв через домовые чаты

Аналитики компании ЕСА ПРО зафиксировали смену тактики у телефонных аферистов. Если раньше злоумышленники массово обзванивали россиян, то теперь они переключились на изучение переписок в локальных сообществах жильцов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Для отслеживания бытовых проблем горожан преступники приспособили коммерческие инструменты поиска клиентов. Программное обеспечение сканирует переписку в мессенджерах и мгновенно сигнализирует оператору, когда кто-то из участников просит порекомендовать мастера по ремонту техники, жалуется на неисправность входной системы или ищет специалиста для проверки приборов учета.