Злоумышленники научились находить жертв через домовые чаты
Аналитики компании ЕСА ПРО зафиксировали смену тактики у телефонных аферистов. Если раньше злоумышленники массово обзванивали россиян, то теперь они переключились на изучение переписок в локальных сообществах жильцов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».
Для отслеживания бытовых проблем горожан преступники приспособили коммерческие инструменты поиска клиентов. Программное обеспечение сканирует переписку в мессенджерах и мгновенно сигнализирует оператору, когда кто-то из участников просит порекомендовать мастера по ремонту техники, жалуется на неисправность входной системы или ищет специалиста для проверки приборов учета.
По словам руководителя сервиса Сергея Трухачева, подобный подход избавляет аферистов от необходимости убеждать жертву в своей легитимности. Человек добровольно публикует запрос в общем чате, а затем получает контакт «проверенного» исполнителя от лица, выдающего себя за соседа. В результате потерпевший самостоятельно выходит на связь с преступником, полагая, что действует по рекомендации знакомых людей.
Чаще всего аферисты эксплуатируют тему обслуживания входных систем, выманивая коды подтверждения под видом регистрации электронных ключей. Аналогичные манипуляции применяются при предложениях услуг по ремонту сантехнического оборудования, монтажу сетевого оборудования, установке систем видеонаблюдения, обслуживанию измерительных приборов и выполнению мелких хозяйственных работ.
Одна из новых схем обмана россиян: мошенники под видом сотрудников Telegram запугивают пользователей и похищают данные, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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