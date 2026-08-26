Эксперты дали прогноз курса рубля на осень 2026 года
Российский рубль продолжает слабеть третий месяц подряд, упав по отношению к доллару на 17% за летний период. Финансовые эксперты поделились с «ФедералПресс» прогнозами о том, чего ожидать от национальной валюты в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас инвестировать в иностранную валюту.
Опрошенные специалисты сходятся во мнении, что резкий обвал рубля в ближайшие месяцы маловероятен. По их оценкам, национальную валюту ждет плавная девальвация до конца 2026 года без катастрофических скачков.
Личный финансовый консультант Сергей Шейн ориентируется на диапазон 82-90 рублей за доллар в ближайшие месяцы, а на осень прогнозирует коридор 85-95 рублей.
Эксперт Илья Рогачев считает разумным ориентиром на сентябрь 82-88 рублей, а на осенний период — 85-90 рублей с возможным выходом выше 90 в сценарии дешевой нефти.
Гендиректор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова отметила, что определенные предпосылки для дальнейшего ослабления рубля сохраняются, однако оснований для панических прогнозов и ожидания доллара по 100-110 рублей нет.
Ранее «Сбер» предложил дать ЦБ РФ больше свободы в операциях по регулированию курса рубля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвал основные причины отказов в кредитах
- Злоумышленники научились находить жертв через домовые чаты
- Эксперты дали прогноз курса рубля на осень 2026 года
- Умер актер Тим Карри, сыгравший Пеннивайза и доктора Фрэнк-н-Фёртера
- В школьный учебник истории включат термин «дух Анкориджа»
- Крупнейший торговый центр Донецка атакован ракетами ВСУ
- «Связь утрачена»: Граждане России оказались в зоне паводка в Непале
- Венгрия впервые официально назвала Россию угрозой
- Названо условие, при котором Lada Azimut «раздавит конкурентов»
- Ждем китайцев? Куда собираются уходить селлеры с маркетплейсов