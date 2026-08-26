Эксперты дали прогноз курса рубля на осень 2026 года

Российский рубль продолжает слабеть третий месяц подряд, упав по отношению к доллару на 17% за летний период. Финансовые эксперты поделились с «ФедералПресс» прогнозами о том, чего ожидать от национальной валюты в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас инвестировать в иностранную валюту.

Опрошенные специалисты сходятся во мнении, что резкий обвал рубля в ближайшие месяцы маловероятен. По их оценкам, национальную валюту ждет плавная девальвация до конца 2026 года без катастрофических скачков.

Центробанк: Крепкий рубль продолжит оказывать дезинфляционное влияние

Личный финансовый консультант Сергей Шейн ориентируется на диапазон 82-90 рублей за доллар в ближайшие месяцы, а на осень прогнозирует коридор 85-95 рублей.

Эксперт Илья Рогачев считает разумным ориентиром на сентябрь 82-88 рублей, а на осенний период — 85-90 рублей с возможным выходом выше 90 в сценарии дешевой нефти.

Гендиректор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова отметила, что определенные предпосылки для дальнейшего ослабления рубля сохраняются, однако оснований для панических прогнозов и ожидания доллара по 100-110 рублей нет.

Ранее «Сбер» предложил дать ЦБ РФ больше свободы в операциях по регулированию курса рубля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаРубльКурс Рубля

Горячие новости

Все новости

партнеры