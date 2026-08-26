Эксперты дали прогноз курса рубля на осень 2026 года

Российский рубль продолжает слабеть третий месяц подряд, упав по отношению к доллару на 17% за летний период. Финансовые эксперты поделились с «ФедералПресс» прогнозами о том, чего ожидать от национальной валюты в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас инвестировать в иностранную валюту.

Опрошенные специалисты сходятся во мнении, что резкий обвал рубля в ближайшие месяцы маловероятен. По их оценкам, национальную валюту ждет плавная девальвация до конца 2026 года без катастрофических скачков.