«Потеря без экивоков»: Капитан в отставке оценил ущерб от потопления «Москвы»

России нечем заменить потерянный крейсер, он составлял треть потенциала Черноморского флота, рассказал в эфире НСН капитан Константин Сивков.

Потеря крейсера «Москва» скажется на обороноспособности ВМС РФ, виновные в этом происшествии должны быть наказаны, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщило в ночь на 15 апреля Министерство обороны РФ. По официальным данным, корабль потерял остойчивость в условиях штормового волнения моря и затонул при буксировке из-за полученных в пожаре повреждений корпуса от детонации боезапаса.

«Потеря очень ощутимая, сразу хочу сказать без экивоков. По сути, наш флот потерял треть своего потенциала в дальней морской зоне. На Черноморском флоте имелось четыре современных корабля, в этой дальней зоне способные действовать, имеющие мощное современное вооружение: три фрегата и крейсер "Москва". Несмотря на то, что он построен в 1982 году, ему уже 40 лет, он имеет мощное вооружение, отвечающее современным требованиям. Дальность боя около тысячи километров. У него мощная система противовоздушной обороны "Форт", первая в мире многоканальная система, у американцев такого не было никогда. 64 ракеты таких у него на борту. И, конечно, это серьезная потеря для нашего флота, серьезная. С причинами надо разбираться, виновные должны понести наказание, это однозначно», - призвал капитан.
«Тешатся, но не укусят!» Российский адмирал оценил планы Литвы по блокаде Калининграда

Заменить крейсер ничем нельзя, так как Турция перекрыла проливы для прохода кораблей, отметил военный аналитик.

«Уже нельзя его заменить. Турция с учетом сложившейся ситуации перекрыла Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, на других театрах военных действий, такие корабли тоже нужны. В Баренцевом море, в зоне Северного флота, там куда более опасный враг. Там целый 62 флот США. И иметь такой крейсер - по-моему, "Маршал Устинов" там находится - нам обязательно. На Тихом океане та же самая картина. Их оттуда забрать нам никак нельзя», - заключил Сивков.

Ранее в пятницу корабли 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО вошли в Балтийское море, где примут участие в учениях со странами-союзниками. Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЧерноморский Флот РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры