«Потеря без экивоков»: Капитан в отставке оценил ущерб от потопления «Москвы»
России нечем заменить потерянный крейсер, он составлял треть потенциала Черноморского флота, рассказал в эфире НСН капитан Константин Сивков.
Потеря крейсера «Москва» скажется на обороноспособности ВМС РФ, виновные в этом происшествии должны быть наказаны, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с «Радиоточкой НСН».
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщило в ночь на 15 апреля Министерство обороны РФ. По официальным данным, корабль потерял остойчивость в условиях штормового волнения моря и затонул при буксировке из-за полученных в пожаре повреждений корпуса от детонации боезапаса.
«Потеря очень ощутимая, сразу хочу сказать без экивоков. По сути, наш флот потерял треть своего потенциала в дальней морской зоне. На Черноморском флоте имелось четыре современных корабля, в этой дальней зоне способные действовать, имеющие мощное современное вооружение: три фрегата и крейсер "Москва". Несмотря на то, что он построен в 1982 году, ему уже 40 лет, он имеет мощное вооружение, отвечающее современным требованиям. Дальность боя около тысячи километров. У него мощная система противовоздушной обороны "Форт", первая в мире многоканальная система, у американцев такого не было никогда. 64 ракеты таких у него на борту. И, конечно, это серьезная потеря для нашего флота, серьезная. С причинами надо разбираться, виновные должны понести наказание, это однозначно», - призвал капитан.
Заменить крейсер ничем нельзя, так как Турция перекрыла проливы для прохода кораблей, отметил военный аналитик.
«Уже нельзя его заменить. Турция с учетом сложившейся ситуации перекрыла Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, на других театрах военных действий, такие корабли тоже нужны. В Баренцевом море, в зоне Северного флота, там куда более опасный враг. Там целый 62 флот США. И иметь такой крейсер - по-моему, "Маршал Устинов" там находится - нам обязательно. На Тихом океане та же самая картина. Их оттуда забрать нам никак нельзя», - заключил Сивков.
Ранее в пятницу корабли 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО вошли в Балтийское море, где примут участие в учениях со странами-союзниками. Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией
- Тишковец: Отбуксировать крейсер «Москва» помешал сильный шторм
- Нарышкин пообещал россиянам, «отвернувшимся от Родины», судьбу «изменника-Мазепы»
- В США допустили, что в российско-украинское мирное соглашение могут включить вопрос санкций
- Посольство РФ назвало фейками данные о забитости больниц Гомеля российскими военными
- МИД КНР: Китай и Россия не прекращают сотрудничество в области науки
- В Минобороны рассказали о ракетном ударе по военному объекту в Киеве
- Российские ПВО сбили украинский вертолет, обстрелявший поселок в Брянской области
- Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store
- СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru