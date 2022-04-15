«Потеря без экивоков»: Капитан в отставке оценил ущерб от потопления «Москвы»

Потеря крейсера «Москва» скажется на обороноспособности ВМС РФ, виновные в этом происшествии должны быть наказаны, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщило в ночь на 15 апреля Министерство обороны РФ. По официальным данным, корабль потерял остойчивость в условиях штормового волнения моря и затонул при буксировке из-за полученных в пожаре повреждений корпуса от детонации боезапаса.

«Потеря очень ощутимая, сразу хочу сказать без экивоков. По сути, наш флот потерял треть своего потенциала в дальней морской зоне. На Черноморском флоте имелось четыре современных корабля, в этой дальней зоне способные действовать, имеющие мощное современное вооружение: три фрегата и крейсер "Москва". Несмотря на то, что он построен в 1982 году, ему уже 40 лет, он имеет мощное вооружение, отвечающее современным требованиям. Дальность боя около тысячи километров. У него мощная система противовоздушной обороны "Форт", первая в мире многоканальная система, у американцев такого не было никогда. 64 ракеты таких у него на борту. И, конечно, это серьезная потеря для нашего флота, серьезная. С причинами надо разбираться, виновные должны понести наказание, это однозначно», - призвал капитан.