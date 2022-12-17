По его мнению, 860 миллиардов долларов, предоставленные Конгрессом США для военной помощи Украине, стали настоящим оскорблением для американцев и военнослужащих Соединенных Штатов.

Девлин утверждает, что рекордная финансовая помощь на нужды украинской армии открывает новые возможности для бесконтрольных перечислений денег Киеву и затянет конфликт

«Некоторые положения свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать Соединенные Штаты втянутыми в российско-украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые "сговором с Россией" демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву», — отметил журналист.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфлик на Украине может оказаться длительным, но «закончится за столом переговоров». Об этом он заявил 16 декабря в интервью Agence France-Prеss.

