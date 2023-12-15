Конгресс США ограничил возможности президента по выходу из НАТО

Авторами инициативы стали сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн. По словам Рубио, необходимо гарантировать защиту национальных интересов Вашингтона и безопасность его демократических партнеров.

В законопроекте указано, что президент США не должен приостанавливать либо прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить страну из Североатлантического договора, за исключением случаев, когда это происходит с согласия и по совету Сената США.

Кейн заявил, что данный закон подчеркивает поддержку НАТО со стороны Вашингтона. Он добавил, что Североатлантический альянс является «основополагающим для национальной безопасности США».

Ранее члены американского Сената решили отложить новогодние каникулы для продолжения работы над дополнительной помощью Украине.

