Минобороны создаст мобильные врачебные комиссии
Мобильные врачебные комиссии для проведения медосмотров военнослужащих, которые получили ранения, создадут непосредственно в воинских частях и подразделениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что соответствующее решение принял глава военного ведомства Андрей Белоусов.
«В состав... комиссий войдут старшие врачи-специалисты, наиболее подготовленные по военно-врачебной экспертизе, хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры», - указали в министерстве.
Мобильные группы будут устанавливать на месте показания к направлению военных на военно-врачебную комиссию, выявлять тех, кому необходимы этапное лечение и последующая реабилитация. Как ожидается, мобильные комиссии значительно снизят нагрузку на аналогичные группы на базе военных госпиталей, сократят сроки проведения экспертизы, которая станет более доступной для нуждающихся в ней военнослужащих.
Между тем президент Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва на военную службу в России, он продлится с 1 апреля по 15 июля, пишет RT.
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