С Байконура запустили «Ракету Победы» и корабль с двумя россиянами и американцем
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» стартовала с космодрома Байконур, передает РИА Новости.
Аппарат с летящими на Международную космическую станцию российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом отправился с пусковой площадки в 08:47 мск. Корабль должен добраться на МКС за 3 часа 17 минут и пристыковаться к российскому модулю «Причал» в 12:04 по Москве, пишет RT.
Ракета уже вывела корабль на околоземную орбиту. Комментатор пуска на смотровой площадке объявил об отделении аппарата и выводе на орбиту искусственного спутника планеты.
Ожидается, что полет экипажа на МКС продлится 245 суток. Запуск посвящен 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, «Союз-2.1а» украсили соответствующей символикой и назвали «Ракетой Победы».
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