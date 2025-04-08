В МВД предупредили об уязвимости в WinRAR, позволяющей установить вредоносный код

Уязвимость, позволяющую обойти механизм защиты операционной системы Windows и без предупреждения установить вредоносный код, обнаружили в архиваторе WinRAR. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Специалисты выяснили, что вредоносная ссылка, замаскированная под обычный документ, распространяется при скачивании архива с легитимными файлами.

«Открытие архива и взаимодействие с документом активирует вредоносное ПО без каких-либо подозрительных признаков», - указали в управлении.

По данным правоохранителей, в России пока нет подтвержденных атак. Однако уязвимость может стать серьезной угрозой из-за широкого распространения WinRAR и обхода защиты Windows. Эксперты рекомендовали обновить WinRAR до версии 7.11 и выше и не сохранять архивы из непроверенных источников.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники начали рассылать в домовых чатах объявления о бесплатной технике или мебели, в которых скрыты фишинговые ссылки, напоминает РЕН ТВ.

