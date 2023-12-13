Белый дом: у США остался $1 млрд на помощь Украине
У США осталось около $1 миллиарда на помощь Украине, но 96% средств уже освоено Пентагоном, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце», - уточнила она.
Президент США Джо Байден накануне одобрил выделение пакета военной помощи Украине на $200 миллионов. Киев получит ракеты HARM, боеприпасы для систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл усомнился, что Конгресс одобрит дополнительные ассигнования на помощь Украине до католического Рождества. Белый дом запросил для Киева более $60 миллиардов, напоминает «Радиоточка НСН».
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