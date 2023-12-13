Белый дом: у США остался $1 млрд на помощь Украине

У США осталось около $1 миллиарда на помощь Украине, но 96% средств уже освоено Пентагоном, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«На кураже»: Зеленский просит помощь у США, ВС РФ продвигаются по всему фронту

«Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце», - уточнила она.

Президент США Джо Байден накануне одобрил выделение пакета военной помощи Украине на $200 миллионов. Киев получит ракеты HARM, боеприпасы для систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл усомнился, что Конгресс одобрит дополнительные ассигнования на помощь Украине до католического Рождества. Белый дом запросил для Киева более $60 миллиардов, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры