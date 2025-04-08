Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности
Следовавший сообщением «Иркутск – Ленск» самолет с пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
«По предварительным данным, экипаж воздушного судна Ан-24... после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи технической неисправностью», - отметили в ведомстве.
Посадка прошла благополучно. В самолете находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.
Специалисты проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее в Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3. На борту находились четыре члена экипажа, погиб один летчик, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru