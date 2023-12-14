Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Киеву

По его словам, Сенат вернется к обсуждению военной помощи в понедельник, 18 декабря. Палата представителей, где большинство у Республиканской партии, намерена продолжить работу после Нового года.

Белый дом попросил у Конгресса дополнительно более $60 миллиардов на помощь Киеву.

Президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $200 миллионов. Вашингтон поставит Киеву ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

