Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Киеву
Члены американского Сената решили отложить новогодние каникулы для продолжения работы над дополнительной помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате парламента Чак Шумер, пишет РИА Новости.
По его словам, Сенат вернется к обсуждению военной помощи в понедельник, 18 декабря. Палата представителей, где большинство у Республиканской партии, намерена продолжить работу после Нового года.
Белый дом попросил у Конгресса дополнительно более $60 миллиардов на помощь Киеву.
Президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $200 миллионов. Вашингтон поставит Киеву ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru