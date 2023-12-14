Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Киеву

Члены американского Сената решили отложить новогодние каникулы для продолжения работы над дополнительной помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате парламента Чак Шумер, пишет РИА Новости.

Белый дом: у США остался $1 млрд на помощь Украине

По его словам, Сенат вернется к обсуждению военной помощи в понедельник, 18 декабря. Палата представителей, где большинство у Республиканской партии, намерена продолжить работу после Нового года.

Белый дом попросил у Конгресса дополнительно более $60 миллиардов на помощь Киеву.

Президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $200 миллионов. Вашингтон поставит Киеву ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаКонгресс США

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