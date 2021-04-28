Конфликты неизбежны. В России отреагировали на предложение объединить регионы
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН предупредил, что любое изменение административно-территориального деления России встретит недовольство со стороны населения и местного руководства.
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал "неправильным" действующий принцип административно-территориального деления России. По его словам, столько регионов стране не нужно, их нужно укрупнять за счет присоединения друг к другу. «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — добавил он.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал о неминуемых сложностях при объединении регионов.
«Объединения происходит с фискальной целью. Объединяется регион с хорошим бюджетом с регионом с плохим бюджетом, получаем средний. Конечно, будут вопросы и сложности. Здесь очень сильные психологические последствия. Уже были укрупнения. Еще примерно в 2006-2007 году мы старались отказаться от национальных областей и округов, я имею в виду Коми-Пермяцкий национальный округ. Там это прошло плохо, могу сказать. Это был титанический труд. Несмотря на то, что тогда это было очень разумное решение, все равно это проходило с диким скрипом. Люди тут же начинали спрашивать – а не потеряем ли мы что-то на этом? Вот мы были субъектом, у нас была позиция, а теперь ее не будет, мы, наверное, будем жить хуже. Социально-экономически тогда это могло принести только пользу. А психологически люди были к этому абсолютно не готовы», - заявил он.
Собеседник НСН напомнил, чем закончился пересмотр границ между Чечней и Ингушетией в 2018 году.
«А если объединяются более жизнеспособные субъекты, то это будет похоже на то, что было при передвижении границы между Чечней и Ингушетией. Оно стоило тогдашнему лидеру Ингушетии его кресла, хотя то было всего лишь передвижка границ, а не слияние и не размежевание. Можно затормозить проблему. Решить все-таки нельзя. Плюс будет в том, что появятся какие-то финансы на развитие слабых регионов, у которых развития нет вообще. Но дальше слабая часть скажет – а зачем нам напрягаться, пусть за нас сильная часть думает. Пропадет идея стимула развиваться», - добавил он.
В 2018 году главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами. Значительна часть населения Ингушетии посчитала его несправедливым и наносящим ущерб республике, что вызвало взрыв протестного движения в республике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- Кипр экстрадировал на родину бывшего председателя правления Экопромбанка
- РФС отменил красную карточку Ахметова в матче ЦСКА - «Спартак»
- В Telegram появится новая функция
- Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на оружейных складах
- Генпрокуратура РФ заявила о значительном росте коррупционных преступлений
- В Госдуме назвали наиболее важные сферы сотрудничества России и США
- Австралийские ученые установили, какие люди не любят кофе
- Песков прокомментировал инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше
- В Москве откроется новый мотосезон
- Путин планирует присутствовать на пасхальной службе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru