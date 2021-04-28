Конфликты неизбежны. В России отреагировали на предложение объединить регионы

Собеседник НСН напомнил, чем закончился пересмотр границ между Чечней и Ингушетией в 2018 году.

«А если объединяются более жизнеспособные субъекты, то это будет похоже на то, что было при передвижении границы между Чечней и Ингушетией. Оно стоило тогдашнему лидеру Ингушетии его кресла, хотя то было всего лишь передвижка границ, а не слияние и не размежевание. Можно затормозить проблему. Решить все-таки нельзя. Плюс будет в том, что появятся какие-то финансы на развитие слабых регионов, у которых развития нет вообще. Но дальше слабая часть скажет – а зачем нам напрягаться, пусть за нас сильная часть думает. Пропадет идея стимула развиваться», - добавил он.

В 2018 году главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами. Значительна часть населения Ингушетии посчитала его несправедливым и наносящим ущерб республике, что вызвало взрыв протестного движения в республике.

