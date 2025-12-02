Зеленский сообщил о доработке женевского проекта мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и американская стороны завершили доработку проекта мирного соглашения, подготовленного на базе женевского документа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что поручил украинской делегации продолжить «максимально конструктивную работу» с администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами.

По данныым зарубежных СМИ, представленный Вашингтоном проект предполагает ряд крупных уступок Киева, включая передачу под контроль Москвы территории Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в южных регионах, а также значительное сокращение украинской армии и запрет на размещение на территории страны иностранных войск и вооружений дальнего действия.