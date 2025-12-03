Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал идеальной компанией для ужина президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом министр рассказал в подкасте журналистки Кэйти Миллер.

«Это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», - ответил Хегсет на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин.

Как отметил глава Пентагона, на такой встрече подавали бы салат с «русской заправкой».

Ранее Пит Хегсет надел галстук с сине-бело-красными полосами на встречу президентов США и Украины, пишет 360.ru.

