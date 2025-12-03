Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал идеальной компанией для ужина президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом министр рассказал в подкасте журналистки Кэйти Миллер.
«Это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», - ответил Хегсет на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин.
Как отметил глава Пентагона, на такой встрече подавали бы салат с «русской заправкой».
Ранее Пит Хегсет надел галстук с сине-бело-красными полосами на встречу президентов США и Украины, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран
- В ХМАО в автоаварии пострадали пять человек
- Япония выделит Украине $25 млн на разминирование
- Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина
- Силуанов: Экономический рост в 2025 году составит менее 1%
- Без компромиссов: Чем завершилась пятичасовая встреча Путина и Уиткоффа
- Артистам выгоднее: Что изменит новый стандарт сертификации музыки
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены резервуары с топливом
- В Финляндии заявили, что не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности
- Над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru