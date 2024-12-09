Командиры ЧВК «Вагнер» назвали главные пункты своего кодекса

ЧВК «Вагнер» выросла из небольшой организации, которая называлась «Славянский корпус», в мае 2014 года 11 командиров подписали договор с предпринимателем Евгением Пригожиным, который стал основой будущего кодекса, по которому бойцы живут до сих пор. Об этом рассказали основатели ЧВК в разговоре с 360.ru.

Командир первого штурмового отряда и Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор подчеркнул, что со временем кодекс компании разрастался, там появлялись новые пункты, однако первые оставались главными и основными. Так, в кодексе сказано не врать и не лукавить, всегда говорить как есть, решать вопросы коллективно. Также там указан строгий сухой закон.