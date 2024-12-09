Командиры ЧВК «Вагнер» назвали главные пункты своего кодекса
ЧВК «Вагнер» выросла из небольшой организации, которая называлась «Славянский корпус», в мае 2014 года 11 командиров подписали договор с предпринимателем Евгением Пригожиным, который стал основой будущего кодекса, по которому бойцы живут до сих пор. Об этом рассказали основатели ЧВК в разговоре с 360.ru.
Командир первого штурмового отряда и Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор подчеркнул, что со временем кодекс компании разрастался, там появлялись новые пункты, однако первые оставались главными и основными. Так, в кодексе сказано не врать и не лукавить, всегда говорить как есть, решать вопросы коллективно. Также там указан строгий сухой закон.
«Обучать людей, подбирать коллектив», — перечислил он.
Ратибор добавил, что руководитель компании взял на себя обязательства обеспечивать бойцов вооружением, финансированием, а также гарантиями помощи раненым и семьям погибших.
Ранее сообщалось, что командир Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько с позывным Майкл погиб в Мали после боя с террористами. Согласно данным, в бою численное превосходство было на стороне противника, однако террористов удалось уничтожить. Приходько лично ликвидировал восьмерых боевиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru