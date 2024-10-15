В Мали погиб командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер»

Это произошло 12 октября. Он получил смертельные травмы. В бою численное превосходство было на стороне противника, однако террористов удалось уничтожить. Приходько лично ликвидировал восьмерых боевиков.

Ранее стало известно, что среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с туарегами в Мали в конце июля, были опытные ветераны, служившие на Украине, в Ливии и Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

