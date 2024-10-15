В Мали погиб командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер»

Командир Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько с позывным Майкл погиб в Мали после боя с террористами, сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

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Это произошло 12 октября. Он получил смертельные травмы. В бою численное превосходство было на стороне противника, однако террористов удалось уничтожить. Приходько лично ликвидировал восьмерых боевиков.

Ранее стало известно, что среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с туарегами в Мали в конце июля, были опытные ветераны, служившие на Украине, в Ливии и Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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