В Мали погиб командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер»
Командир Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько с позывным Майкл погиб в Мали после боя с террористами, сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Это произошло 12 октября. Он получил смертельные травмы. В бою численное превосходство было на стороне противника, однако террористов удалось уничтожить. Приходько лично ликвидировал восьмерых боевиков.
Ранее стало известно, что среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с туарегами в Мали в конце июля, были опытные ветераны, служившие на Украине, в Ливии и Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru