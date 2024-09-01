ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о причастности Бучина к компании

Артем Бучин, которого подозревают в убийстве возлюбленной и ее семилетней дочери, не состоял в рядах ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

В ЧВК «Вагнер» опровергли участие бойцов компании в СВО

В компании заявили, что данная информация ложная. В ЧВК прекратили набор до того, как задержанный мог подписать контракт. Руководство «Вагнера» также потребовало опровержения информации о причастности Бучина к его бойцам.

Ранее стало известно, что Пермский краевой суд признал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова виновным по статье об умышленном причинении смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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