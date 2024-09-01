ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о причастности Бучина к компании

В компании заявили, что данная информация ложная. В ЧВК прекратили набор до того, как задержанный мог подписать контракт. Руководство «Вагнера» также потребовало опровержения информации о причастности Бучина к его бойцам.

Ранее стало известно, что Пермский краевой суд признал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова виновным по статье об умышленном причинении смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

