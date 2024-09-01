ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о причастности Бучина к компании
Артем Бучин, которого подозревают в убийстве возлюбленной и ее семилетней дочери, не состоял в рядах ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
В компании заявили, что данная информация ложная. В ЧВК прекратили набор до того, как задержанный мог подписать контракт. Руководство «Вагнера» также потребовало опровержения информации о причастности Бучина к его бойцам.
Ранее стало известно, что Пермский краевой суд признал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова виновным по статье об умышленном причинении смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о причастности Бучина к компании
- Собянин: В районе Подольска сбит летевший на Москву БПЛА
- Богомаз: В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников
- На аттракционе в Волгограде зависли более 30 человек
- В Липецкой области подавили БПЛА ВСУ
- СМИ: Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрипклубов
- Власти Сочи ожидают рост турпотока до восьми миллионов человек в 2024 году
- Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе функции «люди рядом»
- Следствие показало трех задержанных по делу о нападении на свадебный автобус
- Яхта зацепила линию электропередач в Бердске и оставила без света весь город
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru