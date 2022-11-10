Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал под польские санкции
Власти Польши внесли в санкционный список командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, сообщает РИА Новости.
После ввода санкций Алаудинов стал нежелательным лицом на территории Польши, а его активы на территории страны, если они имеются, будут заморожены.
Алаудинов – 17-й человек, попавший под польские санкции. Ранее в «чёрный список» Варшавы попали российские бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский и другие.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении канадского санкционного списка против России, в который попали председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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