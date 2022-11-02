Великобритания ввела санкции в отношении четырех граждан РФ
Британское правительство премьер-министра Риши Сунака приняло решение расширить действующие санкции в отношении граждан России, сообщает «Интерфакс».
В стоп-лист внесли четырёх российских предпринимателей: основателей группы Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, а также гендиректора татарстанского АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО «Татавтодор» Айрата Шаймиева.
Как подчеркнули в британском кабмине, активы новых фигурантов санкционного списка подлежат заморозке, а также им запрещен въезд на территорию королевства.
Ранее посла Великобритании в РФ собираются вызвать в МИД, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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