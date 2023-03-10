Командир «Ахмата»: Украина в ближайшее время попытается разблокировать Артемовск

Украинская армия готовит атаку в направлении Артемовска (Бахмут), чтобы разблокировать город. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

СМИ: ВСУ применили американскую «умную бомбу» под Артемовском

Военный считает, что Киев готов бросить на деблокаду Артемовска «любое количество мяса». Главная цель украинского руководства - помешать России освободить город, отметил он.

По данным Алаудинова, атака на наступающие части армии РФ планируется под руководством офицеров стран НАТО. Для этого Киев сосредоточил недалеко от города три группировки, уточнил командир «Ахмата».

Украинские войска держатся за Артемовск, потому что его потеря станет имиджевым ударом для Киева, подчеркнул Алаудинов.

О сосредоточении украинских группировок около Артемовска ранее заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он не исключил, что ВСУ могут готовиться к обороне, а не к наступлению, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры