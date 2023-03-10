В ЛНР сообщили, что Киев наращивает группировку войск под Артемовском
Киев продолжает наращивать группировку войск около Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что увеличение группировки ВСУ заметно на северо-западе и юго-западе от города. По словам Марочко, армия Украины может готовиться как к обороне, так и к наступлению.
Ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН сообщил, что Украину неизбежно ждут поражения в ходе весеннего наступления. По его словам, их контуры видны уже по Артемовскому направлению.
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