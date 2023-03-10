СМИ: ВСУ применили американскую «умную бомбу» под Артемовском

Украинские СМИ впервые сообщили о применении «умной бомбы» JDAM в боях за город Артемовск (Бахмут).

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О применении снаряда украинские журналисты рассказали в аннотации к записи с нанесением удара. Уточняется, что «умную бомбу» использовали в районе населенного пункта Курдюмовка.

Советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин в феврале сообщил об отсутствии информации о применении JDAM.

Дальность применения «умной бомбы» составляет 72 километра.

Киев не будет использовать поставленное Западом дальнобойное вооружение для ударов по территории России, заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом он признал, что ВСУ применяет его для атаки новых регионов РФ, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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