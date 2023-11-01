Колумбия отозвала посла в Израиле для консультаций

«Я решил отозвать нашего посла ... для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», — написал политик в социальной сети Х.

Ранее аналогичные меры приняло правительство Чили на фоне удара Израиля по лагерю беженцев Джебалия.

Как сообщило накануне министерство внутренних дел Газы, израильская армия нанесла авиаудары по лагерю, погибли и были ранены не менее 400 человек, напоминает телеканал «360». Представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил, что ЦАХАЛ атаковал Джебалию при попытке ликвидировать командира палестинского движения ХАМАС.

Между тем телеканал Al Arabiya сообщил о штурме сектора Газа израильскими военными с пяти направлений. В частности, ожесточенные бои идут на севере анклава и в районе пункта пропуска «Бейт-Ханун», пишет Ura.ru.

