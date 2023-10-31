Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Израилем, заявил заместитель министра иностранных дел страны Фредди Мамани. Трансляцию вел телеканал Bolivia TV.
По словам представителя ведомства, Боливия разрывает отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа.
Мусульманский совет США во вторник поставил ультиматум президенту Джо Байдену с требованием прекратить огонь в Газе. От главы Белого дома потребовали оказать влияние на Израиль.
С начала эскалации в секторе Газа погибли более 8,3 тысячи человек. Ранения получили свыше 21 тысячи жителей палестинского анклава, сообщает «Радиоточка НСН».
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