Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Израилем, заявил заместитель министра иностранных дел страны Фредди Мамани. Трансляцию вел телеканал Bolivia TV.

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По словам представителя ведомства, Боливия разрывает отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа.

Мусульманский совет США во вторник поставил ультиматум президенту Джо Байдену с требованием прекратить огонь в Газе. От главы Белого дома потребовали оказать влияние на Израиль.

С начала эскалации в секторе Газа погибли более 8,3 тысячи человек. Ранения получили свыше 21 тысячи жителей палестинского анклава, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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