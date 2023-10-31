Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

По словам представителя ведомства, Боливия разрывает отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа.

Мусульманский совет США во вторник поставил ультиматум президенту Джо Байдену с требованием прекратить огонь в Газе. От главы Белого дома потребовали оказать влияние на Израиль.

С начала эскалации в секторе Газа погибли более 8,3 тысячи человек. Ранения получили свыше 21 тысячи жителей палестинского анклава, сообщает «Радиоточка НСН».

