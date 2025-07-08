Вводя пошлины против стран БРИКС, президент США Дональд Трамп хочет прежде всего ослабить влияние Китая, заявил НСН политолог-американист Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных торговых пошлин в размере 10% для стран, входящих в БРИКС и тех, которые поддерживают политику БРИКС. Об этом он сообщил на своей странице в X. Блохин отметил, что Россия здесь не является целью Трампа.

«Я думаю, что у Трампа БРИКС в большей степени ассоциируется не с Россией, а с Китаем. Тем более, что где-то половина торгового дефицита США как раз приходится на Китай. Россию это затрагивает уже опосредованно. Но очевидно, что одновременно с этим происходит снижение санкционного давления. Некоторые компании выводятся из-под санкций, например, тот же проект в Венгрии по постройке нашей атомной электростанции. Риторика, скорее всего, будет крайне жесткая, но на деле санкционное давление со стороны США в отношении России ослабевает. Основной упор будет делаться, конечно, на сдерживание Китая», - рассказал он.

В свою очередь академик РАН Василий Михеев в беседе с НСН выразил уверенность, что это просто политический жест, который не окажет реального эффекта, Китая он не коснется.

«Эти пошлины касаются экспорта в Штаты, поэтому у кого экспорт меньше, на том меньше скажутся, у кого больше, то как-то скажутся. Я думаю, принципиального значения это иметь не будет. Это, скорее, политический шаг. Видимо, это было заранее подготовлено, поскольку БРИКС уже давно хочет создать какую-то параллельную экономическую систему, а Трампу это не нравится. Но здесь речь идет о тех странах, которые поддерживают решение БРИКС обходиться без доллара и которые просто поддерживают БРИКС. Китай уже договорился о своих пошлинах и заключил сделку с США, Индия тоже на подходе. К тому же они проявили сдержанность в отношении резолюции бразильского лидера на последнем саммите БРИКС. Поэтому это такое американское «попугивание». БРИКС - это даже не организация, это просто формат, который не может представлять кому-то реальную угрозу», - отметил он.

Ранее лидеры стран БРИКС на XVII саммите в Рио-де-Жанейро приняли декларацию, в которой высказались по наиболее острым международным проблемам. При этом страны сделали очень аккуратные заявления касательно тарифных войн и отметили лишь, что они искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



