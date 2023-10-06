Российский МиГ-31 сопроводил американский «Посейдон» над Норвежским морем

Кремль: Отказ от ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний не означает их проведение Автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ уничтожен в Херсоне Российским заключенным разрешили покупать и скачивать электронные книги Цены на такси в некоторых регионах подскочили почти в полтора раза