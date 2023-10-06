Российский МиГ-31 сопроводил американский «Посейдон» над Норвежским морем
6 октября 202316:18
Российский истребитель МиГ-31 поднимали в воздух для сопровождения патрульного самолета P-8A «Посейдон» ВМС США над Норвежским морем, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что в результате инцидента нарушения российской границы допущено не было.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru