Колесникова будет сидеть
Лидеру белорусской оппозиции предъявлено обвинение в подрыве национальной безопасности
Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Следственный комитет республики предъявил обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета.
Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Задержанная в начале сентября при детективных обстоятельствах Колесникова остается под стражей. Вскоре после задержания она заявила, что от нее требовали добровольно покинуть Белоруссию, пригрозив в случае отказа вывезти ее «по частям».
Мария Колесникова стала первым обвиняемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета, заявленная цель которого – обеспечить передачу власти. Почти все члены его президиума были арестованы или покинули страну. На свободе и в Белоруссии остается только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.
Составить санкционный «список Колесниковой» призвала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, по инициативе которой был создан совет. Одной из важных задач, стоящих перед оппозицией, она назвала решение ситуации не только с арестом Колесниковой, но и с другими политзаключенными. Тихановская напомнила, что изначально оппозиция рассчитывала на диалог власти и народа, однако действия президента Белоруссии Александра Лукашенко показали, что «нужны более радикальные шаги», одним из которых может быть создание санкционного «списка Колесниковой».
Вопрос о новых президентских выборах закрыт, и в нем поставлена точка, заявил, в свою очередь, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко:
«Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции».
Это - во-первых. А во-вторых, время митингов и баррикад в Белоруссии закончилось, предупредил Лукашенко. По его словам, в ходе поствыборных протестов оппозиция не смогла уничтожить основной внешнеполитический бренд страны – ее стабильность.
В числе тех факторов, что Лукашенко понимает под стабильностью – полное отсутствие политических оппонентов. Все, кто так или иначе осмеливался составить ему конкуренцию или поставить под сомнение его политику, лишились не только перспектив, но и свободы. Это касается и многих из тех, кто баллотировался в президенты в предыдущие избирательные циклы, избавляя таким образом победителя от обвинений в безальтернативности. А это значит, что Мария Колесникова будет оставаться за решеткой все то время, что Лукашенко – оставаться у власти в Белоруссии. Несмотря ни на какие списки.
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