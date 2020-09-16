Колесникова будет сидеть

Мария Колесникова стала первым обвиняемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета, заявленная цель которого – обеспечить передачу власти. Почти все члены его президиума были арестованы или покинули страну. На свободе и в Белоруссии остается только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Составить санкционный «список Колесниковой» призвала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, по инициативе которой был создан совет. Одной из важных задач, стоящих перед оппозицией, она назвала решение ситуации не только с арестом Колесниковой, но и с другими политзаключенными. Тихановская напомнила, что изначально оппозиция рассчитывала на диалог власти и народа, однако действия президента Белоруссии Александра Лукашенко показали, что «нужны более радикальные шаги», одним из которых может быть создание санкционного «списка Колесниковой».

Вопрос о новых президентских выборах закрыт, и в нем поставлена точка, заявил, в свою очередь, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко:

«Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции».

Это - во-первых. А во-вторых, время митингов и баррикад в Белоруссии закончилось, предупредил Лукашенко. По его словам, в ходе поствыборных протестов оппозиция не смогла уничтожить основной внешнеполитический бренд страны – ее стабильность.

В числе тех факторов, что Лукашенко понимает под стабильностью – полное отсутствие политических оппонентов. Все, кто так или иначе осмеливался составить ему конкуренцию или поставить под сомнение его политику, лишились не только перспектив, но и свободы. Это касается и многих из тех, кто баллотировался в президенты в предыдущие избирательные циклы, избавляя таким образом победителя от обвинений в безальтернативности. А это значит, что Мария Колесникова будет оставаться за решеткой все то время, что Лукашенко – оставаться у власти в Белоруссии. Несмотря ни на какие списки.

