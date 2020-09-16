СК Белоруссии обвинил Колесникову в «призывах к действиям»

Следственный комитет Белоруссии объявил о предъявлении официального обвинения члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Ей вменяются призывы к действиям, которые направленны на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет.

По данной статье оппозиционерке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. В СК Белоруссии уточнили, что Колесникова арестована и помещена в следственный изолятор «Жодино» под Минском, расследование её деятельности продолжается, отмечает RT.

Ранее белорусские силовики хотели насильно депортировать Колесникову на территорию Украины, однако Мария порвала свой паспорт, чтобы избежать этого. К настоящему моменту арестованы почти все члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции, за исключением лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Между тем, белорусская оппозиция намерена составить так называемый «санкционный список Колесниковой». Об этом сообщила находящаяся в Литве лидер оппозиции Светлана Тихановская. При этом, как отмечает Ura.ru, она не объяснила, кто будет включен в этот список и как он может способствовать оппозиции в достижении её целей.

