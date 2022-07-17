В Киеве допустили удары из HIMARS по Крыму
Украина может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму, сообщают Известия» со ссылкой на заявление представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.
По его словам, в этом случае целью ракетных систем залпового огня HIMARS могут стать материалы, боеприпасы и скопление военной техники.
Напомним, советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
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