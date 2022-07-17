В Киеве допустили удары из HIMARS по Крыму

По его словам, в этом случае целью ракетных систем залпового огня HIMARS могут стать материалы, боеприпасы и скопление военной техники.

Напомним, советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

