Forbes: В США рассматривают два варианта уничтожения Крымского моста Украиной

По его словам, чтобы повредить пролеты моста, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Экс подчеркнул, что это больше огневой мощи, чем могут дать несколько вертолетов Ми-24 и истребителей Су-27 с ракетами и неуправляемыми бомбами.

Говоря о втором варианте уничтожения моста, он предположил, что для того, чтобы «держать под угрозой» Крымский мост без приобретения новых боеприпасов, военным Украины необходимо отбить часть побережья вдоль Азовского моря к востоку от Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что сухопутная часть полуострова, а также Крымский мост надежно прикрыты средствами противовоздушной обороны, напоминает RT. Однако член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко в беседе с Ura.ru отмечал, что Россия должна усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине.

