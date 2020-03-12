Провоцируют панику: Экономист сравнил коронавирус с терактом 11 сентября

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН высказал мнение, что оценивать влияние коронавируса нужно не с точки зрения волатильности цен. Он полагает, что эффект задумывался такой же, как при теракте 11 сентября 2001 года.

«Решение Всемирной организации здравоохранения может иметь долгосрочные последствия, о которых мы даже не задумывается. С моей точки зрения, феномен коронавируса сопоставим с феноменом 11 сентября 2001 года. Оценивать те события только исключительно с позиции валютного курса и цен на нефть – в моем понимании, более чем близоруко. С моей точки зрения, это всё-таки некая операция мировой закулисы, которая нацелена не на то, чтобы добиться каких-то временных конкурентных преимуществ на мировом рынке. Это попытка запустить новую волну паники, создать атмосферу неуверенности и ужаса в обществе. И под сурдинку этого ужаса мировая закулиса будет и дальше выстраивать мировое тоталитарное общество, которое описано в антиутопиях Оруэлла и Хаксли.

Вот что должно волновать аудиторию. Потому что все эти валютные курсы и цены туда-сюда покачаются, и всё вернётся в какую-то точку равновесия. А это ещё один шаг к созданию мировой диктатуры, мирового концлагеря, то, что в Священном Писании называется эпохой последних времён. Понятно, что это не последние времена, но это очень серьёзный шаг. И я думаю, что пройдёт какое-то время и мы ещё узнаем о каком-то подобном событии, потому что эффект 11 сентября 2001 года исчерпан, и нужно что-то новое», - считает эксперт.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что объявление ВОЗ о пандемии «подрубило» рынки. По его мнению, ВОЗ таким образом усугубляет панику и способствует срыву мира в глобальную депрессию.

