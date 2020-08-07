Клинцевич: Украинским спецслужбам удалось задержать россиян руками белорусов

В целом Клинцевич позитивно оценивает перспективы российско-белорусских отношений, так как кроме России Белоруссия никому не нужна, уверен сенатор. Он уверен, что нынешнее обострение связано с предвыборным периодом в республике, всех задержанных россиян отпустят, а в долгосрочном отношении прагматические соображения возьмут верх.

Оценивая перспективы сохранения Союзного государства России и Белоруссии, он отметил, что за 24 года была проделана огромная работа по унификации законодательства. «Разрушить Союзное государство – это преступление», - уверен он.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах писала, что украинские спецслужбы спровоцировали задержание 33 россиян в Белоруссии. Специальные «кураторы», представляясь сотрудниками «Роснефти», подбирали среди экс-участников ЧВК «Вагнер» людей для охраны нефтяных объектов заграницей, например в Сирии и Венесуэле.

Комментируя это сообщение, Клинцевич отметил что украинские спецслужбы ввели в заблуждение белорусские спецслужбы, которые, в свою очередь, решили воспользоваться этой информацией для достижения предвыборных целей, однако не достигли поддержки избирателей и подставили президента.

В Белоруссии 9 августа пройдут выборы президента, а 29 июля под Минском была задержана группа россиян из 33 человек. По мнению белорусской стороны это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

Ранее Клинцевич рассказал в эфире НСН о российских военных объектах в Белоруссии и возможных последствиях интеграции Минска с Западом.

