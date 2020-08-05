«Это станет трагедией». Клинцевич о вступлении Белоруссии в НАТО или ЕС

Кандидaт в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев зaявил, что выступает как против вступления Минска в ЕС и НАТО, так и против размещения российских военных баз на территории страны. Он также считает, что имеющиеся российские военные объекты постепенно должны быть выведены.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН прокомментировал заявление Дмитриева, назвав его «дилетантом».

«Россия отнесется крайне отрицательно к вступлению Белоруссии в НАТО или ЕС. Но если это произойдет, то это станет трагедией для единого русского народа. Это будет означать, что нас победили и развели. Но я уверен, что белорусский народ понимает, кто друг, а кто враг», - подчеркнул Клинцевич.