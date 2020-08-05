«Это станет трагедией». Клинцевич о вступлении Белоруссии в НАТО или ЕС
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал в эфире НСН о российских военных объектах в Белоруссии и возможных последствиях интеграции Минска на Запад.
Кандидaт в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев зaявил, что выступает как против вступления Минска в ЕС и НАТО, так и против размещения российских военных баз на территории страны. Он также считает, что имеющиеся российские военные объекты постепенно должны быть выведены.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН прокомментировал заявление Дмитриева, назвав его «дилетантом».
«Россия отнесется крайне отрицательно к вступлению Белоруссии в НАТО или ЕС. Но если это произойдет, то это станет трагедией для единого русского народа. Это будет означать, что нас победили и развели. Но я уверен, что белорусский народ понимает, кто друг, а кто враг», - подчеркнул Клинцевич.
Он также отметил, что у РФ не в Белоруссии военных баз, а есть места пребывания военного контингента, которые обеспечивают безопасность Союзного государства. «Убрать их не такая простая вещь, как кажется этому дилетанту», - добавил сенатор.
Белоруссия и Россия в 1995 году подписали соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении, а такжже о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Их срок заканчивается в июне 2021 года.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа
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