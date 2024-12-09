От заменившего Хинштейна депутата Боярского не ждут «революции» на должности
Сергей Боярский в случае перехода на новую должность будет последовательно выполнять весь пул задач, который стоял перед Александром Хинштейном, отметил в эфире НСН Герман Клименко.
От депутата Госдумы Сергея Боярского не стоит ждать «революционных историй» на посту главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что Совет ГД принял решение предложить депутата Сергея Боярского для замещения должности главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Предыдущий глава комитета – Александр Хинштейн – лишится своих полномочий 11 декабря, он перешел на должность врио губернатора Курской области.
«Я все время общался, когда был советником президента России, с Сергеем Боярским, он депутат Госдумы, входит в комитет по информационной политике. Понятно, что всегда есть инициатива, но, мне кажется, у комитета достаточно сбалансированная политика своя собственная, которая отражает интересы государства, Минцифры, иногда граждан. И я думаю, что он вряд ли внесет революционную историю. Да и не надо революционной истории, у нас достаточно большие ожидаются законопроекты по "цифре" – это цифровые платформы, Цифровой кодекс. И у нас сейчас вообще с "цифрой" все связано, все замыкается на ней везде, даже в армии. Поэтому мне кажется, что комитет как работал, так и будет работать», - сказал Клименко.
Он отметил, что Сергей Боярский, в случае перехода на новую должность, будет последовательно выполнять весь пул задач, который стоял перед Александром Хинштейном.
«При Хинштейне они отработали схему взаимодействия с индустрией достаточно плотную, а также с государством. Поэтому, мне кажется, что это неплохо. Государство по-прежнему будет идти в сторону деанонимизации, борьбы с мошенничеством. Весь пул задач, который сейчас стоит, будет перед Сергеем Боярским так же стоять, как перед Хинштейном. У нас нет такого человека типа Илона Маска, который бы пришел и сказал: «Все закрыть». То есть, все искусственные интеллекты, департаменты закрыть. Там достаточно ожидаемый будет процесс работы», - добавил собеседник агентства.
Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио главы региона. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление».
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН отмечал, что Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области, поскольку в кризисной ситуации должна быть фигура, которая имеет много связей в верхушке власти, передает «Радиоточка НСН».
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