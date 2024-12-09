От заменившего Хинштейна депутата Боярского не ждут «революции» на должности

От депутата Госдумы Сергея Боярского не стоит ждать «революционных историй» на посту главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что Совет ГД принял решение предложить депутата Сергея Боярского для замещения должности главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Предыдущий глава комитета – Александр Хинштейн – лишится своих полномочий 11 декабря, он перешел на должность врио губернатора Курской области.