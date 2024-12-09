Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку

Правительство Курской области отправлено в отставку, соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Об этом он сообщил на оперативном совещании с кабмином, передает РИА Новости.

Хинштейн заявил о планах провести ревизию в Курской области

«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ... об отставке правительства», — рассказал Хинштейн.

Врио губернатора подчеркнул, что члены правительства продолжат работу как исполняющие обязанности. Такой статус сохранится до проведения выборов главы региона и формирования нового правительства.

Ранее Александр Хинштейн рассказал, что ночует на рабочем месте, чтобы оперативно решать задачи и проблемы региона, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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